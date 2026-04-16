Rétrospective Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 25 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan en version originale sous titrée
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 20:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Pour cette rétrospective le 5ème film diffusé est Il faut sauver le soldat Ryan
Synopsis
Tandis que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse: trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat en l’espace de trois jours. Pendant que l’escouade progresse en territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des questions et se demandent s’il faut vraiment risquer la vie de huit hommes pour en sauver un seul.
Le film est diffusé en version originale sous titrée. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan en version originale sous titrée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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