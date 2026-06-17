GT Biathlon Run Gesté Beaupréau-en-Mauges
GT Biathlon Run Gesté Beaupréau-en-Mauges samedi 4 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
GT Biathlon Run
Gesté 13 rue des Eglantiers Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous initer au biathlon à Gesté lors d’un événement organisé par l’Entente des Mauges !
Que vous soyez amateur ou que vous ayez envie de vous initier à un nouveau sport venez participer au Biathlon Run une course mêlant course à pied et tir.
Au programme
– 14h Sprint découverte 5 x 800m -4 tirs couchés (départ toutes les 20 secondes)
– 16h Sprint sportif 5 x 1500m 4 tirs couchés (départ toutes les 20 secondes)
– 18h15 Relai Mass-Start Premier relayeur 3 x 1500m, Deuxième relayeur 2 x 1500m
Entre effort, maîtrise de soi et dépassement personnel, cette première édition s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sport et de challenge dans les Mauges. .
Gesté 13 rue des Eglantiers Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 55 76 ententedesmauges@gmail.com
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English :
Come try your hand at biathlon %E0 Gest%E9 at an event organized by the Entente des Mauges!
L’événement GT Biathlon Run Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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