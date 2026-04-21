Concert JULIEN DORÉ, le dernier pestacle au Cinéville Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Concert JULIEN DORÉ, le dernier pestacle au Cinéville Beaupréau Beaupréau-en-Mauges jeudi 2 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Concert JULIEN DORÉ, le dernier pestacle au Cinéville
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:45:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Franchissez les portes du nouveau Cinéville de Beaupréau !
Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive.
Dans un univers visuel foisonnant, à la fois poétique et onirique, entre humour et émotion, chaque chanson devient un tableau, alternant moments grandioses et instants plus intimistes.
Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion … .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
Step through the doors of Beaupréau’s new Cinéville!
L’événement Concert JULIEN DORÉ, le dernier pestacle au Cinéville Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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