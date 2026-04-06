Beaupréau-en-Mauges

RDV nature en Anjou Graminées et cyanotypes

La Jubaudière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Invitation à la découverte des graminées tout en réalisant une création via la technique du cyanotype

Les graminées sont des plantes peu connues aux formes élégantes. Cette animation est une invitation à la découverte de ces dernières tout en réalisant une création via la technique du cyanotype. Venez seul ou en famille ! .

La Jubaudière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

An invitation to discover grasses while creating a cyanotype

L’événement RDV nature en Anjou Graminées et cyanotypes Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges