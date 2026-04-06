RDV nature en Anjou Graminées et cyanotypes Beaupréau-en-Mauges
RDV nature en Anjou Graminées et cyanotypes Beaupréau-en-Mauges samedi 20 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
RDV nature en Anjou Graminées et cyanotypes
La Jubaudière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Invitation à la découverte des graminées tout en réalisant une création via la technique du cyanotype
Les graminées sont des plantes peu connues aux formes élégantes. Cette animation est une invitation à la découverte de ces dernières tout en réalisant une création via la technique du cyanotype. Venez seul ou en famille ! .
La Jubaudière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr
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English :
An invitation to discover grasses while creating a cyanotype
L’événement RDV nature en Anjou Graminées et cyanotypes Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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