Meeple Mi’zic Festival Jallais Beaupréau-en-Mauges
Meeple Mi’zic Festival Jallais Beaupréau-en-Mauges samedi 27 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Meeple Mi’zic Festival
Jallais 502 Le Moulin de Vernon Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Participez à la 4ème édition du Meeple Mi’zic Festival !
Cet événement familial incontournable pour petits et grands se tiendra le samedi 27 juin 2026 à L’Étable des Mauges, à Jallais (BEAUPRÉAU-EN-MAUGES).
Les animations débutent à 14h
Pour les enfants Découvrez Le Wagon Lune (0-6 ans) et le Théâtre Kimishibaï (2-10 ans).
Divertissement continu Profitez également toute la journée de jeux en bois, de jeux de société et du fameux Loto Bouse
Programmation musicale à partir de 19h
– 19h00 Machin Machine
– 20h30 One Shot
– 22h00 La Marmite à Roselyne
Possibilité de se restaurer sur place
Des boissons, crêpes et gâteaux seront disponibles pour les petites faims.
Pour le dîner, profitez d’un menu complet 100% bio et local comprenant
– Une pièce de bœuf Salers et frites OU une aubergine cuisinée et frites
– Une crêpe .
Jallais 502 Le Moulin de Vernon Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 83 77 95
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English :
Take part in the 4th Meeple Mi’zic Festival!
L’événement Meeple Mi’zic Festival Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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