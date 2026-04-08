Meeple Mi’zic Festival Jallais Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Meeple Mi’zic Festival

Jallais 502 Le Moulin de Vernon Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Participez à la 4ème édition du Meeple Mi’zic Festival !

Cet événement familial incontournable pour petits et grands se tiendra le samedi 27 juin 2026 à L’Étable des Mauges, à Jallais (BEAUPRÉAU-EN-MAUGES).

Les animations débutent à 14h

Pour les enfants Découvrez Le Wagon Lune (0-6 ans) et le Théâtre Kimishibaï (2-10 ans).

Divertissement continu Profitez également toute la journée de jeux en bois, de jeux de société et du fameux Loto Bouse

Programmation musicale à partir de 19h

– 19h00 Machin Machine

– 20h30 One Shot

– 22h00 La Marmite à Roselyne

Possibilité de se restaurer sur place

Des boissons, crêpes et gâteaux seront disponibles pour les petites faims.

Pour le dîner, profitez d’un menu complet 100% bio et local comprenant

– Une pièce de bœuf Salers et frites OU une aubergine cuisinée et frites

– Une crêpe .

Jallais 502 Le Moulin de Vernon Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 83 77 95

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English :

Take part in the 4th Meeple Mi’zic Festival!

L’événement Meeple Mi’zic Festival Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges