Randonnée du Steak Gesté Beaupréau-en-Mauges
Randonnée du Steak Gesté Beaupréau-en-Mauges dimanche 28 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Randonnée du Steak
Gesté Aire naturelle de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Randonnée annuelle organisée par le Cyclo Rando Gestois !
Au programme de cette journée
Cyclo 4 circuits de 20 à 80 km
Pédestre 5 circuits de 5 km à 21 km
Après l’effort le réconfort ,à l’arrivée vous vous retrouverez autour du célèbre steak garni, véritable signature de l’événement, accompagné d’une glace pour clôturer cette escapade gourmande.
Les inscriptions se font à partir de 7h30 au plan d’eau. .
Gesté Aire naturelle de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 60 60
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English :
Annual bike ride organized by Cyclo Rando Gestois!
L’événement Randonnée du Steak Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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