Randonnée du Steak Gesté Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Randonnée du Steak

Gesté Aire naturelle de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Randonnée annuelle organisée par le Cyclo Rando Gestois !

Au programme de cette journée

Cyclo 4 circuits de 20 à 80 km

Pédestre 5 circuits de 5 km à 21 km

Après l’effort le réconfort ,à l’arrivée vous vous retrouverez autour du célèbre steak garni, véritable signature de l’événement, accompagné d’une glace pour clôturer cette escapade gourmande.

Les inscriptions se font à partir de 7h30 au plan d’eau. .

Gesté Aire naturelle de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 60 60

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English :

Annual bike ride organized by Cyclo Rando Gestois!

L’événement Randonnée du Steak Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges