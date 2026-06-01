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Randonnée du Steak Gesté Beaupréau-en-Mauges

Randonnée du Steak Gesté Beaupréau-en-Mauges dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Gesté

Adresse : Aire naturelle de la Thévinière

Ville : 49600 Beaupréau-en-Mauges

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 5 5

Beaupréau-en-Mauges

Randonnée du Steak

Gesté Aire naturelle de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Randonnée annuelle organisée par le Cyclo Rando Gestois !
Au programme de cette journée
Cyclo 4 circuits de 20 à 80 km
Pédestre 5 circuits de 5 km à 21 km

Après l’effort le réconfort ,à l’arrivée vous vous retrouverez autour du célèbre steak garni, véritable signature de l’événement, accompagné d’une glace pour clôturer cette escapade gourmande.

Les inscriptions se font à partir de 7h30 au plan d’eau.   .

Gesté Aire naturelle de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 60 60 

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English :

Annual bike ride organized by Cyclo Rando Gestois!

L’événement Randonnée du Steak Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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