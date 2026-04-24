Exposition Graines d’Art Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges
Exposition Graines d’Art Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges samedi 30 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Exposition Graines d’Art
Centre culturel de La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Venez découvrir l’exposition anniversaire des 30 ans de l’association Graine d’Art
L’association Graines d’Art qui fête cette année ses 30 ans vous propose de venir déambuler à l’exposition de ses 39 adhérents de Beaupréau-en-Mauges et des Mauges. Une balade artistique haute en couleurs et en éclectisme à la Loge. .
Centre culturel de La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 50 32 83
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English :
Come and discover the 30th anniversary exhibition of the Graine d’Art association
L’événement Exposition Graines d’Art Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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