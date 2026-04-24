Exposition Graines d’Art Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Exposition Graines d’Art

Centre culturel de La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Venez découvrir l’exposition anniversaire des 30 ans de l’association Graine d’Art

L’association Graines d’Art qui fête cette année ses 30 ans vous propose de venir déambuler à l’exposition de ses 39 adhérents de Beaupréau-en-Mauges et des Mauges. Une balade artistique haute en couleurs et en éclectisme à la Loge. .

Centre culturel de La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 50 32 83

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English :

Come and discover the 30th anniversary exhibition of the Graine d’Art association

L’événement Exposition Graines d’Art Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges