Scènes de pays Vivantes Jallais Beaupréau-en-Mauges
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
2026-05-30
Un appel à interroger la nature et sa fragilité
Spectacle / dégustation
À la tombée de la nuit, nous sommes invités pour une balade casquée, suivie d’un spectacle documentaire et poétique autour du vin et de celles qui tissent le vivant dont il est issu. 6 musiciennes et comédiennes nous plongent au cœur d’un espace naturel pour une rencontre de grand cru. Une soirée mêlant textes, musique, extraits de films en Super 8, broderie et dégustations.
20H Apéro-découverte des produits de la ferme autour d’un verre
Réservation obligatoire 15€ par personne .
Jallais Graines des Mauges Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
A call to question nature and its fragility
German :
Ein Aufruf, die Natur und ihre Zerbrechlichkeit zu hinterfragen
Italiano :
Un invito a interrogare la natura e la sua fragilità
Espanol :
Una llamada a cuestionar la naturaleza y su fragilidad
