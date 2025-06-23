Scènes de pays Vivantes Jallais Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Vivantes

Jallais Graines des Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un appel à interroger la nature et sa fragilité

Spectacle / dégustation

À la tombée de la nuit, nous sommes invités pour une balade casquée, suivie d’un spectacle documentaire et poétique autour du vin et de celles qui tissent le vivant dont il est issu. 6 musiciennes et comédiennes nous plongent au cœur d’un espace naturel pour une rencontre de grand cru. Une soirée mêlant textes, musique, extraits de films en Super 8, broderie et dégustations.

20H Apéro-découverte des produits de la ferme autour d’un verre

Réservation obligatoire 15€ par personne .

English :

A call to question nature and its fragility

German :

Ein Aufruf, die Natur und ihre Zerbrechlichkeit zu hinterfragen

Italiano :

Un invito a interrogare la natura e la sua fragilità

Espanol :

Una llamada a cuestionar la naturaleza y su fragilidad

