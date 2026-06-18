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Bal des pompiers Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges

Bal des pompiers Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Route de l'Hippodrome

Adresse : Beaupréau

Ville : 49600 Beaupréau-en-Mauges

Département : Maine-et-Loire

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Beaupréau-en-Mauges

Bal des pompiers

Route de l’Hippodrome Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Le traditionnel bal des pompiers revient à l’hippodrome de la Prée à Beaupréau !
Les pompiers de Beaupréau vous invitent à leur bal. Au programme, visite de véhicules de pompiers,animations musicales et pour clôturer les festivités , un feu d’artifice sera tiré en fin de soirée.   .

Route de l’Hippodrome Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire   amicalecentremauges@gmail.com

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English :

The traditional firefighters’ ball is back at the Prée racetrack in Beaupr%E9au!

L’événement Bal des pompiers Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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