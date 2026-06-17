Bal des pompiers Gesté Beaupréau-en-Mauges
Bal des pompiers Gesté Beaupréau-en-Mauges lundi 13 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Bal des pompiers
Gesté Château du Plessis Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le traditionnel bal des pompiers s’installe au Château du Plessis à Gesté !
Les pompiers de Gesté vous invitent à leur bal. Au programme de la soirée, show des pompiers, diverses animations. Pour clôturer les festivités un feu d’artifice sera tiré en fin de soirée.
Restauration et buvette sur place. .
Gesté Château du Plessis Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire pompiersdegeste@gmail.com
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English :
The traditional firefighters’ ball is coming to the Château du Plessis-Égesté!
L’événement Bal des pompiers Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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