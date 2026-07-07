Féria made in Mauges La Feria Run Colors Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Féria made in Mauges La Feria Run Colors

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez participer à la feria run colors ! Une surprises… et toujours autant de fun et de plaisir ! Une course à pied ludique et colorée ouverte à tous famille, amis et collègues de travail.

La FÉRIA RUN COLORS, c’est le grand retour d’une soirée pop et colorée !

Nouveau parcours (accessible pour toute la famille), nouveaux obstacles et nouvelles

Devant un tel enthousiasme et pour contenter le plus de monde possible, l’équipe organisatrice a décidé de doubler (et même plus !) le nombre de participants !

Pour que chacun prenne plaisir et faire en sorte que l’hippodrome de La Prée ne se transforme pas en périph’ parisien aux heures de pointe, vous pouvez vous inscrire sur l’un des deux créneaux suivants (Rassurez-vous le grand rassemblement final, le Holy Time aura lieu pour tout le monde aux alentours de 20h30)

CRÉNEAU 1 de 18h00 à 19h15

CRÉNEAU 2 de 19h15 à 20h30

Inscriptions sur helloasso

Ne vous laissez pas surprendre, réservez dès maintenant (Attention, places limitées !) // COMPLET .

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the feria run colors! More surprises? and just as much fun! A fun and colorful run open to all: family, friends and work colleagues.

L’événement Féria made in Mauges La Feria Run Colors Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges