C’est quoi ton entreprise ? Ageneau Formation ZA La Grande Lande Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Ageneau Formation

ZA La Grande Lande Andrezé Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08 11:30:00

Date(s) :

2026-10-08

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise qui dispense des formations

Agenau Formation est née d’une volonté de mettre à disposition des entreprises du transport, de la logistique, de l’industrie et des travaux publics son expertise en matière de formation.

Nos programmes s’adaptent aux besoins spécifiques, dans le respect des référentiels réglementaires de nos formations titres professionnels, CACES® et sécurité.

Notre ambition proposer des formations pratiques, sur-mesure et parfaitement alignées avec les réalités du terrain.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

ZA La Grande Lande Andrezé Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a company that provides training

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Ageneau Formation Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges