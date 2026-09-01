C’est quoi ton entreprise ? Atima ZAE Les Landes Fleuries Beaupréau-en-Mauges
mardi 6 octobre 2026 · ZAE Les Landes Fleuries · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Atima
ZAE Les Landes Fleuries ANDREZE Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-10-15 15:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-27
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atelier d’insertion
Au service de l’emploi, Atima accueille des personnes en réinsertion professionnelle. L’atelier favorise le développement local via différents supports d’activités collecte, traitement des matières recyclables, tri du textile, prestations de contrôle qualité, activités de commerce en boutique solidaire, prestations de services en espaces verts.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
ZAE Les Landes Fleuries ANDREZE Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What is your company? Discover what goes on behind the scenes of a job placement workshop
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Atima Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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