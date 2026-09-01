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C’est quoi ton entreprise ? Atima ZAE Les Landes Fleuries Beaupréau-en-Mauges

mardi 6 octobre 2026 · ZAE Les Landes Fleuries · Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
ZAE Les Landes Fleuries
Adresse
ANDREZE
Ville
49600 Beaupréau-en-Mauges
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Atima

ZAE Les Landes Fleuries ANDREZE Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-10-15 15:00:00

Date(s) :
2026-10-06 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-27

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atelier d’insertion
Au service de l’emploi, Atima accueille des personnes en réinsertion professionnelle. L’atelier favorise le développement local via différents supports d’activités collecte, traitement des matières recyclables, tri du textile, prestations de contrôle qualité, activités de commerce en boutique solidaire, prestations de services en espaces verts.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges.   .

ZAE Les Landes Fleuries ANDREZE Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 

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English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes of a job placement workshop

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Atima Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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