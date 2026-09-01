C’est quoi ton entreprise ? Au fil d’aiguilles Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Au fil d’aiguilles

Beaupréau 13 Rue Notre Dame Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:30:00

fin : 2026-10-19 19:15:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-05 2026-10-19 2026-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atelier de couture

À Beaupréau, Amélie exerce le métier d’artisane couturière au sein de son atelier Au fil d’aiguilles. Elle réalise des retouches sur vêtements et façonne ses propres créations textiles. Soucieuse de l’environnement, elle gère aussi sa boutique pour y mettre en valeur le travail de créateurs et d’artisans locaux et écoresponsables.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 13 Rue Notre Dame Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at a sewing workshop

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Au fil d’aiguilles Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges