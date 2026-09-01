C’est quoi ton entreprise ? Bois et Sens La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Bois et Sens

La Chapelle-du-Genêt 1 Rue de l’Arrondeau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un fabricant de meubles

Depuis plus de 35 ans, notre équipe de menuisiers ébénistes imagine, fabrique et rénove des ouvrages en bois pour les particuliers et les professionnels. Aujourd’hui, nous vous invitons à pousser les portes de notre atelier et à découvrir les coulisses de notre métier.

De la conception de meubles en 3D à la fabrication sur mesure de cuisines, salles de bain, dressings et mobiliers d’intérieur, jusqu’à l’installation de vos menuiseries intérieures et extérieures, chaque réalisation témoigne de notre savoir-faire et de notre exigence du détail.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chapelle-du-Genêt 1 Rue de l’Arrondeau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Go behind the scenes of a furniture manufacturer

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Bois et Sens Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges