C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie

Beaupréau 165 rue Louis Lumière ZA Anjou Acti Parc Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:30:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-21

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une blanchisserie

Lors de votre visite, suivez le parcours du linge, de son arrivée à la blanchisserie jusqu’à son expédition chez le client. Une occasion de découvrir les métiers, les technologies et l’organisation qui permettent chaque jour de répondre aux besoins de centaines de professionnels.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 165 rue Louis Lumière ZA Anjou Acti Parc Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

Discover what goes on behind the scenes in a laundry

L’événement C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges