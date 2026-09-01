C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
jeudi 8 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie
Beaupréau 165 rue Louis Lumière ZA Anjou Acti Parc Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:30:00
fin : 2026-10-08 12:00:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-21
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une blanchisserie
Lors de votre visite, suivez le parcours du linge, de son arrivée à la blanchisserie jusqu’à son expédition chez le client. Une occasion de découvrir les métiers, les technologies et l’organisation qui permettent chaque jour de répondre aux besoins de centaines de professionnels.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 165 rue Louis Lumière ZA Anjou Acti Parc Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover what goes on behind the scenes in a laundry
L’événement C’est quoi ton entreprise ? BTM Blanchisserie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Exposition Métiers d’hier à aujourd’hui LE-PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée église Notre-Dame de Jallais Place du Chanoine Godard Beaupréau-en-Mauges 19 septembre 2026
- Guinguette et concert à Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Tour de la Bouëre La Grande Bouëre Beaupréau-en-Mauges 19 septembre 2026