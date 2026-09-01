C’est quoi ton entreprise ? Daucalis Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
vendredi 9 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Daucalis
Beaupréau 55 Rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:30:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-17 2026-10-24
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une menuiserie.
Chez Daucalis, chaque projet est une aventure où se rencontrent le respect du savoir-faire d’hier et l’audace créative d’aujourd’hui. Depuis 2008, nous réinventons la menuiserie artisanale en mariant excellence, élégance et technologies d’avant-garde. De l’esquisse à la pose, chaque étape est pensée par nos compagnons avec rigueur, discrétion et une exigence de qualité à la hauteur des lieux prestigieux que nous avons l’honneur de sublimer. Venez découvrir un atelier où l’art du geste se transmet, où chaque création porte en elle l’empreinte du beau, du durable et du sur-mesure.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 55 Rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of a joiner’s workshop.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Daucalis Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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