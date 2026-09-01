C’est quoi ton entreprise ? La Manufacture de tressage Bégrolles-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges
mardi 6 octobre 2026 · Bégrolles-en-Mauges · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? La Manufacture de tressage
Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:30:00
fin : 2026-10-06 12:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-13
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une manufacture de tressage
La manufacture de tressage est un tiers-lieu dépendant de la Société Choletaise de Fabrication labélisée entreprise du patrimoine vivant. Sur l’ancien site de l’usine SCF à Bégrolles-en-Mauges, plus accessible aux groupes et moins bruyant, et sur une partie du site de la SCF actuelle, vous y retrouverez tous les métiers à tresser datant de 1830. Lacets, dentelles, galons, rubans, sangles, renforts, jacquards, serpentines, drisses, cordes et cordons y sont élaborés selon 5 procédés le tressage lent sur métiers bois, le tressage jacquard de dentelles, le tissage et le tricotage. Vous y trouverez également une mercerie d’usine.
15 rue de la croix de pierre 49122 Bégrolles en Mauges
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Beaupréau-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Go behind the scenes of a weaving factory
L’événement C’est quoi ton entreprise ? La Manufacture de tressage Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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