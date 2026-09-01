C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin La Chaperonnière Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin

La Chaperonnière Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:30:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-28 2026-10-31

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor de la culture de chanvre

Du chanvre ? Cette plante, aux multiples vertus, permet de soulager maux et stress. Exploitation familiale, à taille humaine, le Panier Bio du Moulin explique son savoir-faire et sa volonté de garantir la traçabilité de ses produits. Ils vous feront découvrir les étapes de la culture, de la transformation et leur gamme de produits 100 % BIO des fleurs de chanvre, des infusions, des macérats huileux…

Soyez curieux, vos sens vont s’éveiller !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chaperonnière Jallais Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of hemp growing

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges