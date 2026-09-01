C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin La Chaperonnière Beaupréau-en-Mauges
jeudi 1 octobre 2026 · La Chaperonnière · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin
La Chaperonnière Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 09:30:00
fin : 2026-10-28 11:30:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-28 2026-10-31
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor de la culture de chanvre
Du chanvre ? Cette plante, aux multiples vertus, permet de soulager maux et stress. Exploitation familiale, à taille humaine, le Panier Bio du Moulin explique son savoir-faire et sa volonté de garantir la traçabilité de ses produits. Ils vous feront découvrir les étapes de la culture, de la transformation et leur gamme de produits 100 % BIO des fleurs de chanvre, des infusions, des macérats huileux…
Soyez curieux, vos sens vont s’éveiller !
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
La Chaperonnière Jallais Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of hemp growing
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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