C’est quoi ton entreprise ? Le Patio Hôtel Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
mardi 20 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Le Patio Hôtel
Beaupréau 16 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 09:30:00
fin : 2026-10-20 10:15:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un commerce de bricolage.
Les professionnels du Patio Hôtel *** exercent le métier d’hôteliers. Ils accueillent les voyageurs, gèrent les 29 chambres, 2 salles de restaurant et 2 salles de séminaires et veillent au confort quotidien de leurs clients au coeur des Mauges. Dans leur établissement, ils mettent en valeur le service de proximité, la convivialité et le confort d’un séjour à taille humaine. Venez découvrir l’envers du décor de votre séjour.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et
compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 16 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Take a behind-the-scenes look at a DIY store.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Le Patio Hôtel Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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