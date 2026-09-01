C’est quoi ton entreprise ? Le Verger de la petite Rainette Gesté Beaupréau-en-Mauges
samedi 10 octobre 2026 · Gesté · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Le Verger de la petite Rainette
Gesté 405 La Gagnerie Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 11:30:00
Date(s) :
2026-10-10
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un verger
Envie d’en savoir plus sur la production de pomme, poire et kiwi en agriculture biologique ? Venez visiter le verger de La Petite Rainette, Romain Allaire vous expliquera ses choix techniques et environnementaux de la création du verger jusqu’à aujourd’hui. Une dégustation de différentes variétés viendra clore la rencontre.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscription ouverte à partir du 10 septembre à 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les couliss ems édteiers, passions et
compétences au coeur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Gesté 405 La Gagnerie Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Go behind the scenes of an orchard
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Le Verger de la petite Rainette Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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