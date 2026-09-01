C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
vendredi 2 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie
Beaupréau 2400 ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:30:00
fin : 2026-10-09 16:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-09
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie
Venez découvrir le Groupe LRM, spécialisé dans la métallerie, serrurerie et mécanosoudure. Ils proposent également le traitement de surface (sablage, métallisation et thermolaquage) ainsi que la conception de charpente métallique. Leurs équipes vous présenteront leur savoir-faire, de la conception à la pose, pour des projets sur mesure.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
A partir de 10 ans
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 2400 ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What is your company? Discover what goes on behind the scenes in a metal workshop
L’événement C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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