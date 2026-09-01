C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie

Beaupréau 2400 ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-10-09 16:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-09

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie

Venez découvrir le Groupe LRM, spécialisé dans la métallerie, serrurerie et mécanosoudure. Ils proposent également le traitement de surface (sablage, métallisation et thermolaquage) ainsi que la conception de charpente métallique. Leurs équipes vous présenteront leur savoir-faire, de la conception à la pose, pour des projets sur mesure.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

A partir de 10 ans

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 2400 ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes in a metal workshop

L’événement C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges