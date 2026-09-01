C’est quoi ton entreprise ? Manitou Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Manitou

Beaupréau 59 Rue de la Cité Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:30:00

fin : 2026-10-14 15:15:00

Date(s) :

2026-10-14

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise d’industrie mécanique

Manitou conçoit, assemble et distribue du matériel de manutention professionnelle dans le monde entier. La filière de Beaupréau vous ouvre ses portes à la découverte de savoir-faire précis.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre à 10h

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Beaupréau 59 Rue de la Cité Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes of a mechanical industry company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Manitou Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges