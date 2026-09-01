C’est quoi ton entreprise ? MCG Maçonnerie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
jeudi 8 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? MCG Maçonnerie
Beaupréau 2300 Zone Industrielle Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:30:00
fin : 2026-10-29 11:30:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-16 2026-10-29
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de maçonnerie
MCG est une entreprise de maçonnerie implantée à Beaupréau depuis 20 ans, réunissant 22 collaborateurs passionnés. Ils accompagnent particuliers, entreprises et collectivités dans leurs projets de construction, rénovation et aménagement extérieur.
À l’occasion de C’est quoi ton entreprise ? , venez découvrir leurs métiers, leurs réalisations et les coulisses de notre activité. Une rencontre pour partager leur savoir-faire, leur esprit d’équipe et leur engagement au service du territoire.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10h.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 2300 Zone Industrielle Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a masonry company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? MCG Maçonnerie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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