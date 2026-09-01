C’est quoi ton entreprise ? MCG Maçonnerie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? MCG Maçonnerie

Beaupréau 2300 Zone Industrielle Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:30:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-16 2026-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de maçonnerie

MCG est une entreprise de maçonnerie implantée à Beaupréau depuis 20 ans, réunissant 22 collaborateurs passionnés. Ils accompagnent particuliers, entreprises et collectivités dans leurs projets de construction, rénovation et aménagement extérieur.

À l’occasion de C’est quoi ton entreprise ? , venez découvrir leurs métiers, leurs réalisations et les coulisses de notre activité. Une rencontre pour partager leur savoir-faire, leur esprit d’équipe et leur engagement au service du territoire.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10h.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 2300 Zone Industrielle Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a masonry company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? MCG Maçonnerie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges