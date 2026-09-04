C’est quoi ton entreprise ? Savonnerie Milléniale La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Savonnerie Milléniale

La Chapelle-du-Genêt 8 Rue des Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:30:00

fin : 2026-10-07 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-07 2026-10-10 2026-10-14 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-28 2026-10-30 2026-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une savonnerie artisanale

Venez visiter cette savonnerie artisanale et découvrez leur démarche: produits naturels, ingrédients locaux, respect de l’environnement. Vous visiterez l’atelier pour comprendre l’art de la sponification à froid et repartirez avec une vision complète de ce métier. Un moment d’échange pour partager leur passsion et sensibiliser petits et grands à leur démarche artisanale et écoresponsable.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chapelle-du-Genêt 8 Rue des Mauges Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of an artisanal soap factory

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Savonnerie Milléniale Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges