C’est quoi ton entreprise ? STZ Interior Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? STZ Interior

Beaupréau 47 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 11:00:00

fin : 2026-10-26 12:00:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-26 2026-10-27

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décors chez une architecte d’intérieur

Aude Besson, architecte d’intérieur, décoratrice et designer, s’est spécialisée dans le domaine de la rénovation et la conception d’espaces. Elle vous propose de créer des intérieurs sur mesure, personnalisés. À l’écoute des envies de ses clients, elle réalise des projets de A à Z, des conseils en décoration aux choix des matériaux et des couleurs. Aude Besson conçoit des plans et des modélisations 3D, des devis et peut réaliser le suivi de chantier.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 47 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Go behind the scenes with an interior designer

L’événement C’est quoi ton entreprise ? STZ Interior Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges