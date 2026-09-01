C’est quoi ton entreprise ? Terrial Lieu Dit le Grand Angibou Beaupréau-en-Mauges
mardi 6 octobre 2026 · Lieu Dit le Grand Angibou · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Terrial
Lieu Dit le Grand Angibou Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 11:00:00
fin : 2026-10-06 12:30:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-13 2026-10-22
C’est quoi ton entreprise? Découvrez l’envers du décor de la production d’engrais et de fertilisants naturels.
Filiale du groupe Avril, TERRIAL développe des solutions innovantes pour nourrir les sols et accompagner la transition agricole.
Situé à Beaupréau, le site industriel est l’une des usines de l’entreprise et constitue un pilier du savoir-faire de Terrial. Il fabrique et propose aux acteurs agricoles français des fertilisants élaborés, respectueux de la richesse et de la santé des sols.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10h
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et
compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Lieu Dit le Grand Angibou Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Find out what goes on behind the scenes in the production of natural fertilizers.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Terrial Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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