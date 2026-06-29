Cesta Punta Jaï Alaï Hossegor Sporting-Casino Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor

Cesta Punta Jaï Alaï Hossegor

Sporting-Casino Jaï Alaï d’Hossegor Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:00:00

fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31

Jaï-Alaï Challenger Tour au Jaï Alaï d’Hossegor

L’élite mondiale de la Cesta-Punta de nouveau réunie dans l’enceinte mythique du Sporting Casino d’Hossegor pour le Jaï-Alaï Challenger Tour. Une compétition de haut niveau où vitesse, précision et maîtrise technique offrent un spectacle saisissant. Puissance, agilité et stratégie chaque rencontre captive le public et révèle toute la dimension spectaculaire de cette discipline. Des échanges à plus de 300 km/h, une rivalité constante un rendez-vous incontournable où performance sportive et sensations fortes se rencontrent ! .

Sporting-Casino Jaï Alaï d’Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Cesta Punta Jaï Alaï Hossegor

Ja%EF-Ala%EF Challenger Tour at Ja%EF Ala%EF in Hossegor

L’événement Cesta Punta Jaï Alaï Hossegor Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Hossegor