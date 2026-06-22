Le Club Éphémère Kids Parc Pédebert Soorts-Hossegor
Le Club Éphémère Kids Parc Pédebert Soorts-Hossegor lundi 6 juillet 2026.
Soorts-Hossegor
Le Club Éphémère Kids
Parc Pédebert 619 avenue des Artisans Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-06
Le Club Éphémère Kids des demi-journées d’activités pour les 6-10 ans
LE CLUB ÉPHÉMÈRE KIDS
Après le succès de L’Aventure Scientifique, Éphémère Kids revient cet été avec un club de loisirs et de découverte pour les enfants de 6 à 10 ans. Encadrés par Camille, les enfants participent à des demi-journées mêlant expériences scientifiques, ateliers créatifs, jeux et découvertes, dans un cadre convivial et sécurisé, sans les parents.
Chaque jour, une nouvelle thématique électricité (lundi), image et cinéma (mardi), imaginaire et théâtre d’ombres (mercredi), forces invisibles (jeudi) et nature & biodiversité (vendredi).
Du 6 au 24 juillet 2026
10h-13h ou 15h-18h
619 avenue des Artisans, Parc Pédebert, Soorts-Hossegor
19 € la demi-journée / 160 € la semaine (10 demi-journées) .
Parc Pédebert 619 avenue des Artisans Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Club Éphémère Kids
The %C9ph%E9m%E8re Kids Club: Half-Day Activities for 6- to 10-Year-Olds
L’événement Le Club Éphémère Kids Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Hossegor
À voir aussi à Soorts-Hossegor (Landes)
- Salon du livre 2026 de Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 3 juillet 2026
- World ocean series Hossegor Classic 2026 Plage le Boiteux Soorts-Hossegor 4 juillet 2026
- Concert Bordario Soorts-Hossegor 5 juillet 2026
- Atelier Custom SurfArt by Peïo Artist, le peintre des surfeurs Salle Chabas au dessus des Halles Soorts-Hossegor 5 juillet 2026
- Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est Soorts-Hossegor 9 juillet 2026