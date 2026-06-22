Le Club Éphémère Kids Parc Pédebert Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor

Le Club Éphémère Kids

Parc Pédebert 619 avenue des Artisans Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-06

Le Club Éphémère Kids des demi-journées d’activités pour les 6-10 ans

LE CLUB ÉPHÉMÈRE KIDS

Après le succès de L’Aventure Scientifique, Éphémère Kids revient cet été avec un club de loisirs et de découverte pour les enfants de 6 à 10 ans. Encadrés par Camille, les enfants participent à des demi-journées mêlant expériences scientifiques, ateliers créatifs, jeux et découvertes, dans un cadre convivial et sécurisé, sans les parents.

Chaque jour, une nouvelle thématique électricité (lundi), image et cinéma (mardi), imaginaire et théâtre d’ombres (mercredi), forces invisibles (jeudi) et nature & biodiversité (vendredi).

Du 6 au 24 juillet 2026

10h-13h ou 15h-18h

619 avenue des Artisans, Parc Pédebert, Soorts-Hossegor

19 € la demi-journée / 160 € la semaine (10 demi-journées) .

Parc Pédebert 619 avenue des Artisans Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Club Éphémère Kids

The %C9ph%E9m%E8re Kids Club: Half-Day Activities for 6- to 10-Year-Olds

L’événement Le Club Éphémère Kids Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Hossegor