Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est Soorts-Hossegor jeudi 9 juillet 2026.

Soorts-Hossegor

Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Tour du lac, partie 2 par Kevin Laussu.

Un second itinéraire pour découvrir les villas construites sur la rive est du lac.

Samedi 9 juillet

10h 12h

Rendez-vous Avenue du Super Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est

Around the Lake, Part 2 by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor