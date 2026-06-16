Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est Soorts-Hossegor
Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est Soorts-Hossegor jeudi 9 juillet 2026.
Soorts-Hossegor
Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Tour du lac, partie 2 par Kevin Laussu.
Un second itinéraire pour découvrir les villas construites sur la rive est du lac.
Samedi 9 juillet
10h 12h
Rendez-vous Avenue du Super Hossegor
Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est
Around the Lake, Part 2 by Kevin Laussu.
L’événement Visite guidée Tour du lac, partie 2 rive est Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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