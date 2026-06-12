Fête de la musique Hossegor 2026 Soorts-Hossegor
Fête de la musique Hossegor 2026 Soorts-Hossegor dimanche 21 juin 2026.
Soorts-Hossegor
Fête de la musique Hossegor 2026
Centre-ville & Plage Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique à Hossegor
Le 21 juin, Hossegor célèbre la musique dans toute sa diversité ! Du centre-ville jusqu’à la plage, laissez-vous porter par une programmation festive.
Fête de la Musique à Hossegor
Le 21 juin, Hossegor célèbre la musique dans toute sa diversité ! Du centre-ville jusqu’à la plage, laissez-vous porter par une programmation festive.
12h30 14h30 Banda Esperanza
Halles d’Hossegor
16h00 22h00 Line-up Binary Sound Résident & Friends
Parc Rosny
16h30 18h30 Concert Live Jenny.L
Place Pasteur
17h00 19h00 Batucada Malungos Initiations et démonstrations
Kiosque du centre-ville
17h30 19h00 Concert Live Duo Mezzo Mezzo
Place des Basques
19h00 20h00 Lous Crabots Folklore landais
Place des Basques & Place des Landais
20h00 21h30 Concert Live Pop Shaker
Place des Landais
21h30 23h00 DJ Set Gary Simonneau
Place des Landais
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Centre-ville & Plage Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@hossegor.fr
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English : Fête de la musique Hossegor 2026
Fête de la Musique in Hossegor ?
On June 21, Hossegor celebrates music in all its diversity! From the town center to the beach, let yourself be carried away by a festive program.
L’événement Fête de la musique Hossegor 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Hossegor
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