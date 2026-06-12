Fête de la musique Hossegor 2026 Soorts-Hossegor dimanche 21 juin 2026.

Soorts-Hossegor

Fête de la musique Hossegor 2026

Centre-ville & Plage Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Hossegor

Le 21 juin, Hossegor célèbre la musique dans toute sa diversité ! Du centre-ville jusqu’à la plage, laissez-vous porter par une programmation festive.

Fête de la Musique à Hossegor

Le 21 juin, Hossegor célèbre la musique dans toute sa diversité ! Du centre-ville jusqu’à la plage, laissez-vous porter par une programmation festive.

12h30 14h30 Banda Esperanza

Halles d’Hossegor

16h00 22h00 Line-up Binary Sound Résident & Friends

Parc Rosny

16h30 18h30 Concert Live Jenny.L

Place Pasteur

17h00 19h00 Batucada Malungos Initiations et démonstrations

Kiosque du centre-ville

17h30 19h00 Concert Live Duo Mezzo Mezzo

Place des Basques

19h00 20h00 Lous Crabots Folklore landais

Place des Basques & Place des Landais

20h00 21h30 Concert Live Pop Shaker

Place des Landais

21h30 23h00 DJ Set Gary Simonneau

Place des Landais

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Centre-ville & Plage Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@hossegor.fr

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English : Fête de la musique Hossegor 2026

Fête de la Musique in Hossegor ?

On June 21, Hossegor celebrates music in all its diversity! From the town center to the beach, let yourself be carried away by a festive program.

L’événement Fête de la musique Hossegor 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Hossegor