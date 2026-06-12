Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid Soorts-Hossegor
Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid Soorts-Hossegor dimanche 14 juin 2026.
Soorts-Hossegor
Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid
Plage Centrale Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Participez au ramassage de déchets avec Save la Mermaid et l’Office de Tourisme !
Dans le cadre des Fêtes de la plage, l’association Save la Mermaid interviendra le dimanche 14 juin de 11h à 12h pour un ramassage de déchets.
Ouvert à tous, sur présentation, Plage Centrale.
Aussi, ne loupez pas les ateliers créatifs autour de la protection des océans, avant et après le ramassage.
Retrouvez toutes les infos sur https://reservation.hossegor.fr/ .
Plage Centrale Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English :
Take part in a litter pick with Save the Mermaid and the Tourist Office!
L’événement Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Hossegor
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