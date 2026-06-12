Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid Soorts-Hossegor dimanche 14 juin 2026.

Soorts-Hossegor

Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid

Plage Centrale Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Participez au ramassage de déchets avec Save la Mermaid et l’Office de Tourisme !

Dans le cadre des Fêtes de la plage, l’association Save la Mermaid interviendra le dimanche 14 juin de 11h à 12h pour un ramassage de déchets.

Ouvert à tous, sur présentation, Plage Centrale.

Aussi, ne loupez pas les ateliers créatifs autour de la protection des océans, avant et après le ramassage.

Retrouvez toutes les infos sur https://reservation.hossegor.fr/ .

Plage Centrale Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a litter pick with Save the Mermaid and the Tourist Office!

L’événement Fêtes de la plage Ramassage de déchets avec Save la Mermaid Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Hossegor