Cet été à Rennes : tous les événements de l’été organisés à Rennes, Ville de Rennes, Rennes
dimanche 2 août 2026 · Ville de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Cet été à Rennes : tous les événements de l’été organisés à Rennes Dimanche 2 août, 10h00 Ville de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T22:00:00+02:00
Concerts, cinés plein air, expositions, spectacles, activités sportives, animations nature, ateliers créatifs, temps festifs et activités plein air rythmeront l’été dans les parcs, places, équipements culturels et espaces publics de la ville.
Pensée pour toutes les générations, la programmation invite à découvrir Rennes autrement à travers des rendez-vous accessibles et conviviaux proposés tout au long de l’été.
Les rendez-vous incontournables :
Cinés plein air – du 8 juillet au 26 août 2026
Des séances gratuites dans plusieurs quartiers rennais.
Transat en ville – du 11 juillet au 22 août 2026
Concerts, spectacles et animations gratuites sur la place de la Mairie et dans les quartiers rennais.
Exporama – du 19 juin au 20 septembre 2026
Le rendez-vous estival de l’art contemporain à Rennes avec des expositions dans les musées, centres d’art, galeries et lieux atypiques de la ville.
Retrouvez le programme complet et par quartier sur : https://ete.rennes.fr/
Tarifs : gratuit ou à tarif réduit selon les événements
Ville de Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://ete.rennes.fr/ »}]
Du 26 juin au 30 août 2026, Cet été à Rennes revient avec plus de 500 animations gratuites dans les 13 quartiers rennais. Loisirs
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