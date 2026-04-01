Cette année, ça change ! représentation théâtrale Centre animation Lanton

Lanton

Cette année, ça change ! représentation théâtrale

Centre animation 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Cette année ça change ! est le nom du nouveau spectacle proposé par le Théâtre de la Rose, écrit et mis en scène par Sissi Show. .

Centre animation 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 20 18 07

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English : Cette année, ça change ! représentation théâtrale

L’événement Cette année, ça change ! représentation théâtrale Lanton a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Coeur Bassin