CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit, Salle des associations de Mandagout, Mandagout

Informations pratiques

CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit Mercredi 26 août, 19h30 Salle des associations de Mandagout Gard

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

Après un temps de présentation et d’échanges en salle, partez en balade dans le village, Batbox en main, pour « écouter » les chauves-souris qui virevoltent au-dessus de nos têtes.

Communes traversées : Mandagout

Informations et réservations Informations et réservations OT Sud Cévennes 04 67 81 01 72

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Géraldine COSTES (PNC)

Public visé : tout public, à partir de 6 ans

Information pratique : Prévoir des lampes frontales (lumière rouge si possible)

Réservation : OT Sud Cévennes 04 67 81 01 72

Salle des associations de Mandagout Mandagout Mandagout 30120 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 82 64 62 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2666-Chauves-souris%2C-demoiselles-de-la-nuit

Les chauves souris vous intriguent ? Venez participer à cette sortie et découvrir la magie des demoiselles de la nuit !