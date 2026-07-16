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AGENDA · Mandagout

CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit, Salle des associations de Mandagout, Mandagout

mercredi 26 août 2026 · Salle des associations de Mandagout · Mandagout

CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit, Salle des associations de Mandagout, Mandagout

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Salle des associations de Mandagout
Adresse
Mandagout
Ville
30120 Mandagout
Département
Gard
Tarif
Gratuit (?), sur réservation.

CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit Mercredi 26 août, 19h30 Salle des associations de Mandagout Gard

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

Après un temps de présentation et d’échanges en salle, partez en balade dans le village, Batbox en main, pour « écouter » les chauves-souris qui virevoltent au-dessus de nos têtes.
Communes traversées : Mandagout

Informations et réservations Informations et réservations OT Sud Cévennes 04 67 81 01 72

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Géraldine COSTES (PNC)

Public visé : tout public, à partir de 6 ans

Information pratique : Prévoir des lampes frontales (lumière rouge si possible)

Réservation : OT Sud Cévennes 04 67 81 01 72

Salle des associations de Mandagout Mandagout Mandagout 30120 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 82 64 62 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2666-Chauves-souris%2C-demoiselles-de-la-nuit
Les chauves souris vous intriguent ? Venez participer à cette sortie et découvrir la magie des demoiselles de la nuit !