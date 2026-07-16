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CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit, Salle des fêtes de Trèves, Trèves

mercredi 19 août 2026 · Salle des fêtes de Trèves · Trèves

CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit, Salle des fêtes de Trèves, Trèves

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Salle des fêtes de Trèves
Adresse
Trèves
Ville
30750 Trèves
Département
Gard
Tarif
Gratuit (?), sur réservation.

CÉVENNES – Chauves-souris, demoiselles de la nuit Mercredi 19 août, 19h30 Salle des fêtes de Trèves Gard

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

Après un temps de présentation et d’échanges en salle, partez en balade dans le village, Batbox en main, pour « écouter » les chauves-souris qui virevoltent au-dessus de nos têtes.
Communes traversées : Trèves

Informations et réservations Maison du Tourisme et du Parc de l’Aigoual 04 67 82 64 67

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Géraldine COSTES (PNC)

Public visé : tout public, à partir de 6 ans

Information pratique : Prévoir des lampes frontales (lumière rouge si possible)

Réservation : Maison du Tourisme et du Parc de l’Aigoual 04 67 82 64 62

Salle des fêtes de Trèves Trèves Trèves 30750 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 82 64 62 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2665-Chauves-souris%2C-demoiselles-de-la-nuit
Les chauves souris vous intriguent ? Venez participer à cette sortie et découvrir la magie des demoiselles de la nuit !