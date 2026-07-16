CÉVENNES – La nuit révélée, Village de gîtes de Barre des Cévennes, Barre-des-Cévennes
vendredi 21 août 2026 · Village de gîtes de Barre des Cévennes · Barre-des-Cévennes
Informations pratiques
CÉVENNES – La nuit révélée Vendredi 21 août, 20h00 Village de gîtes de Barre des Cévennes Lozère
Gratuit (?), sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
Un escape game par équipe sera proposé ce soir là. Objectif pour chacune d’elle,: être la première à trouver les éléments qui permettront de sauver la nuit. A l’issue de cette séquence de jeu, une immersion nocturne sera proposée, pour aller à la rencontre de la nuit, de ces habitants et, si le temps le permet, observer le ciel et ce qu’il a à nous montrer.
Communes traversées : Barre-des-Cévennes
Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14
Organisateur : Parc national des Cévennes
Intervenants : Juliette Wettstein, Béatrice Lamarche et Laurent Bélier, PNC
Public visé : tout public, à partir de 7 ans
Réservation : OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14
Rdv devant l’accueil du village de gîtes de Barre des Cévennes.
Village de gîtes de Barre des Cévennes Barre des Cévennes Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 14 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2690-La-nuit-revelee
Une soirée entre jeu et nature ! Escape game suivi d’une observation du ciel étoilé et de la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles.
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