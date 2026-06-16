UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Barre-des-Cévennes
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Barre-des-Cévennes vendredi 21 août 2026.
Barre-des-Cévennes
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE
Lotissement Bellevue Barre-des-Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Une soirée entre jeu et nature ! Découvrez Gardienne de la nuit , un escape game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce moment ludique et familial, partez à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles sous le ciel étoilé.
Rendez-vous 20h00 Accueil du village de gîtes de Barre-des-Cévennes
Durée 2h30
Public Tout public, à partir de 7 ans.
Une soirée entre jeu et nature ! Découvrez Gardienne de la nuit , un escape game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce moment ludique et familial, partez à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles sous le ciel étoilé.
Rendez-vous 20h00 Accueil du village de gîtes de Barre-des-Cévennes
Durée 2h30
Public Tout public, à partir de 7 ans. .
Lotissement Bellevue Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
An evening of fun and nature! Discover %AB Guardian of the Night %BB, an escape game created by the Cévennes and Pyrenees National Parks. After this fun, family-friendly activity, set out to discover the creatures that inhabit the Cévennes nights under the starry sky.
Meeting time: 8:00 p.m. at the Barre-des-Cévennes guesthouse village reception area
Duration: 2 hours 30 minutes
Audience: All ages, 7 and up.
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Barre-des-Cévennes a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-CDT48
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