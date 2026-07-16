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AGENDA · Bédouès-Cocurès

CÉVENNES – Loutres, castors et murmures de la nuit, Parking de la salle des fêtes, Bédouès-Cocurès, Bédouès-Cocurès

mercredi 29 juillet 2026 · Parking de la salle des fêtes, Bédouès-Cocurès · Bédouès-Cocurès

CÉVENNES – Loutres, castors et murmures de la nuit, Parking de la salle des fêtes, Bédouès-Cocurès, Bédouès-Cocurès

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Parking de la salle des fêtes, Bédouès-Cocurès
Adresse
Bédouès-Cocurès
Ville
48400 Bédouès-Cocurès
Département
Lozère
Tarif
Gratuit (?), sur réservation.

CÉVENNES – Loutres, castors et murmures de la nuit Mercredi 29 juillet, 19h30 Parking de la salle des fêtes, Bédouès-Cocurès Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00

Installez-vous au bord du Tarn pour une soirée d’exploration à la recherche d’indices de présence… Vous participerez à un petit jeu interactif, avant une discrète approche pour tenter d’apercevoir l’un des habitants des lieux : la loutre ou le castor.

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Intervenant : Caroline Devevey (PNC)

Public visé : tout public, à partir de 7 ans

Information pratique : Prévoir pique-nique et jumelles.

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 15

Rdv parking de la salle des fêtes de Bédouès.

Parking de la salle des fêtes, Bédouès-Cocurès Bédouès-Cocurès Bédouès-Cocurès 48400 Bédouès Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 15 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2710-Loutres%2C-Castors-et-murmures-de-la-nuit
Installez-vous au bord du Tarn pour une soirée d’exploration à la recherche d’indices de présence… jeu interactif, avant une discrète approche pour tenter d’apercevoir la loutre ou le castor.

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