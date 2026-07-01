Visite libre de la collégiale de Bédouès, Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption, Bédouès-Cocurès

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale de Bédouès 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Lozère

Tarif adulte : 3€. Gratuit pour les enfants et adolescents accompagnés. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite libre de la partie fortifiée de la collégiale de Bédouès.

Le parcours permet de découvrir des salles d’exposition, les anciens lieux de vie des gens d’Église ainsi qu’une salle de classe reconstituée datant des années 1900.

Des membres de l’association seront présents tout au long de la visite pour partager l’histoire du site et répondre aux questions des visiteurs.

Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Bédouès, 48400 Bédouès-Cocurès Bédouès-Cocurès 48400 Bédouès Lozère Occitanie 06 82 11 10 46 https://twitter.com/Bedoues_Cocures La Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption de Bédouès-Cocurès, située dans la haute vallée du Tarn en Lozère, est une église fortifiée empreinte de splendeur architecturale. Érigée au XIVe siècle, elle fut commandée par le pape Urbain V dans le dessein d’accueillir le tombeau de ses parents en 1363. Cette église majestueuse témoigne du passé prestigieux de la région et constitue un joyau du patrimoine local.

Visite libre de la partie fortifiée de la collégiale de Bédouès.

©Association Les Compagnons de la Tour