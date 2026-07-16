CÉVENNES – Pleine lune sur le Mont Lozère, Parking de l’étang de Barrandon, Saint-Étienne-du-Valdonnez
mercredi 29 juillet 2026 · Parking de l’étang de Barrandon · Saint-Étienne-du-Valdonnez
Informations pratiques
CÉVENNES – Pleine lune sur le Mont Lozère Mercredi 29 juillet, 19h00 Parking de l’étang de Barrandon Lozère
Gratuit (?), sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00
A la tombée du jour, partez pour une balade naturaliste autour de l’étang de Barrandon, jusqu’à la crête du mont Lozère. L’occasion de découvrir les habitats et les espèces qui s’animent lorsque la nuit arrive.
Au fil de la balade, vous découvrirez les différents milieux naturels et les espèces qui les habitent, avec une attention particulière portée à l’ambiance magique du crépuscule. Nous prendrons le temps d’une pause pique-nique à la croix de Maître Vidal pour observer le passage du jour à la nuit, avant de terminer la soirée par un retour nocturne.
Communes traversées : Saint-Étienne-du-Valdonnez
Informations et réservations OT Mont Lozère, bureau de Bagnols-les-Bains 04 66 47 61 13
Accessibilité : Difficile (hors sentier)
Organisateur : PNC
Intervenant : Maël Cassé (PNC)
Public visé : Tout public, enfants à partir de 12 ans
Information pratique : Prévoir jumelles, bonnes chaussures de marche indispensables (parcours parfois difficile), pique-nique et lampe frontale (retour de nuit)
Réservation : OT Mont Lozère, bureau de Bagnols-les-Bains 04 66 47 61 13
Parking de l’étang de Barrandon étang de Barrandon Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Saint-Julien-du-Tournel Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 47 61 13 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2718-Pleine-lune-sur-le-Mont-Lozere
Partez pour une balade naturaliste autour de l’étang de Barrandon, jusqu’à la crête du mont Lozère. L’occasion de découvrir les habitats et les espèces qui s’animent lorsque la nuit arrive.