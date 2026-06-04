UN ÉTÉ AVEC LE PARC PLEINE LUNE SUR LE MONT LOZÈRE Saint-Étienne-du-Valdonnez mercredi 29 juillet 2026.

Saint-Étienne-du-Valdonnez

UN ÉTÉ AVEC LE PARC PLEINE LUNE SUR LE MONT LOZÈRE

Etang de Barrandon Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

A la tombée du jour, partez pour une balade naturaliste autour de l’étang de Barrandon, jusqu’à la crête du mont Lozère. L’occasion de découvrir les habitats et les espèces qui s’animent lorsque la nuit arrive.

Rdv à l’étang de Barrandon à 19h.

Tout public, dès 12 ans. Prévoir jumelles, bonnes chaussures de marche (parcours parfois difficile), pique-nique et lampe frontale. Résa obligatoire.

A la tombée du jour, partez pour une balade naturaliste autour de l’étang de Barrandon, jusqu’à la crête du mont Lozère. L’occasion de découvrir les habitats et les espèces qui s’animent lorsque la nuit arrive.

Au fil de la balade, vous découvrirez les différents milieux naturels et les espèces qui les habitent, avec une attention particulière portée à l’ambiance magique du crépuscule.

Nous prendrons le temps d’une pause pique-nique à la croix de Maître Vidal pour observer le passage du jour à la nuit, avant de terminer la soirée par un retour nocturne.

Rdv à l’étang de Barrandon à 19h. Durée 3h.

Tout public, enfants à partir de 12 ans. Prévoir jumelles, bonnes chaussures de marche indispensables (parcours parfois difficile), pique-nique et lampe frontale (retour de nuit).

Informations et réservations OT Mont Lozère, bureau de Bagnols-les-Bains 04 66 47 61 13 .

Etang de Barrandon Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

At dusk, set off on a nature walk around the Etang de Barrandon to the crest of Mont Lozère. An opportunity to discover the habitats and species that come to life when night falls.

Meet at Barrandon pond at 7pm.

Open to all, aged 12 and over. Bring binoculars, good walking shoes (route can be tricky), picnic and headlamp. Reservations essential.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC PLEINE LUNE SUR LE MONT LOZÈRE Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Mont Lozere