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CÉVENNES – Soirée éclipse au château de Portes, Château de Portes, Portes

mercredi 12 août 2026 · Château de Portes · Portes

CÉVENNES – Soirée éclipse au château de Portes, Château de Portes, Portes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Château de Portes
Adresse
château de portes
Ville
30530 Portes
Département
Gard
Tarif
Gratuit (?)

CÉVENNES – Soirée éclipse au château de Portes Mercredi 12 août, 18h00 Château de Portes Gard

Gratuit (?)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T18:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T18:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00

Le soleil disparaît derrière le château de Portes, est-ce la fin du monde ? Si oui dansons, sinon, dansons quand même et écoutons le monde, depuis le microcosme des insectes jusqu’à l’espace l’infini du ciel étoilé. Musique, cirque, découvertes scientifiques : venez découvrir une farandole d’activités en ce jour exceptionnel !

Musique, cirque et découvertes scientifiques. L’association Ecoharmonie, l’artiste Pauline Malbeaux, le château, la commune de Portes et le Parc national des Cévennes vous invitent à venir vivre cette éclipse ensemble !
Communes traversées : Portes

Informations et réservations Maison du Tourisme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48
Accessibilité : sans difficultés

Organisateur : Association Ecoharmonie/PNC/Pauline Malbeaux/ Commune de Portes

Intervenant : Michel Albaret (association Ecoharmonie) Pauline Malbeaux (artiste cirque et musique) Luc Glardon, agent PNC

Tout public, enfants à partir de 5 ans

Château de Portes château de portes Portes 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 09 48 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2735-Soiree-eclipse-au-chateau-de-Portes
Musique, cirque, découvertes scientifiques : venez découvrir une farandole d’activités en ce jour exceptionnel !