CÉVENNES – Soirée éclipse au château de Portes, Château de Portes, Portes

Informations pratiques

CÉVENNES – Soirée éclipse au château de Portes Mercredi 12 août, 18h00 Château de Portes Gard

Gratuit (?)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T18:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T18:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00

Le soleil disparaît derrière le château de Portes, est-ce la fin du monde ? Si oui dansons, sinon, dansons quand même et écoutons le monde, depuis le microcosme des insectes jusqu’à l’espace l’infini du ciel étoilé. Musique, cirque, découvertes scientifiques : venez découvrir une farandole d’activités en ce jour exceptionnel !

Musique, cirque et découvertes scientifiques. L’association Ecoharmonie, l’artiste Pauline Malbeaux, le château, la commune de Portes et le Parc national des Cévennes vous invitent à venir vivre cette éclipse ensemble !

Communes traversées : Portes

Informations et réservations Maison du Tourisme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48

Accessibilité : sans difficultés

Organisateur : Association Ecoharmonie/PNC/Pauline Malbeaux/ Commune de Portes

Intervenant : Michel Albaret (association Ecoharmonie) Pauline Malbeaux (artiste cirque et musique) Luc Glardon, agent PNC

Tout public, enfants à partir de 5 ans

Château de Portes château de portes Portes 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 09 48 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2735-Soiree-eclipse-au-chateau-de-Portes

Musique, cirque, découvertes scientifiques : venez découvrir une farandole d’activités en ce jour exceptionnel !