Chab’ en scène O Femmes ! Semaine des droits des femmes Centre culturel Chabeuil

Chab' en scène O Femmes ! Semaine des droits des femmes

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date :

2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Profitez d’un moment musical avec Grain D’Phonie !

.

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 83 94 59 graindphonie26@yahoo.fr

English :

Enjoy a musical moment with Grain D’Phonie!

