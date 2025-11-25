Chab’en scène: C’est dangereux my Love Chemin du Pré aux Dames Chabeuil

Chab’en scène: C’est dangereux my Love

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-04 19:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Avec C’est dangereux My love, Estelle Thareau témoigne des violences conjugales dont elle a été victime et montre comment son histoire rejoint celle de nombreuses autres femmes.

.

Chemin du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 festivites@mairie-chabeuil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In C’est dangereux My love, Estelle Thareau bears witness to the domestic violence she suffered, and shows how her story joins that of many other women.

L’événement Chab’en scène: C’est dangereux my Love Chabeuil a été mis à jour le 2025-11-25 par Valence Romans Tourisme