Chalaisiens, Chartreux, Dominicains, sur les traces des moines à Chalais, Monastère de Chalais, Voreppe

Chalaisiens, Chartreux, Dominicains, sur les traces des moines à Chalais Dimanche 28 juin, 14h30 Monastère de Chalais Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Chalaisiens, Chartreux, Dominicains, sur les traces des moines à Chalais

Randonnées pédestres accompagnées au départ du Monastère de Chalais : sur les traces des moines qui effectuaient leur promenade hebdomadaire (appelée spaciement) tous les vendredis :

– une facile jusqu’au bélvédère présentant une belle vue sur la vallée de l’Isère, Pommiers et le Vercors, pour les petits marcheurs,

– une montant jusqu’au sommet de la Grande Aiguille pour les bons marcheurs en suivant les vestiges du chemin de croix aménagé par les Chartreux au XIVème puis retracé par les Dominicains au XIXème siècle, où l’on découvre un magnifique panorama sur la vallée de l’Isère de Grenoble à Voiron et de la Chartreuse au Vercors,

– le troisième pour les marcheurs moyens dans des lieux habités ou célébrés par les Dominicains au XIXème siècle.

Durée des circuits environ 1h30

Et à la fin, visite de la superbe église de Chalais sns oublier de découvrir les délicieux biscuits fabriqués par les moniales de Chalais !

Monastère de Chalais Voreppe Monastère de Chalais Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « corepha@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 50 26 71 »}]

3 randonnées pédestres de difficultés variées, de durée moyenne, accompagnées et commentées au départ du monastère de Chalais Randonnées pédestres commentaires historiques

Chalais, Photo Patrick Rigaux, 2007, collection Corepha