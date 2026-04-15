Chalet de Paul Soirée des Fiertés Gimel-les-Cascades
Chalet de Paul Soirée des Fiertés Gimel-les-Cascades samedi 2 mai 2026.
Gimel-les-Cascades
Chalet de Paul Soirée des Fiertés
27 Lieu-dit Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – – 18.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Planche apéro Charcuterie/Fromage ou mixte Concert Sur réservation .
27 Lieu-dit Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 14 44 contact@chaletdepaul.fr
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English : Chalet de Paul Soirée des Fiertés
L’événement Chalet de Paul Soirée des Fiertés Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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