Gimel-les-Cascades

Chalet de Paul Soirée des Fiertés

27 Lieu-dit Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – 18.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Planche apéro Charcuterie/Fromage ou mixte Concert Sur réservation .

27 Lieu-dit Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 14 44 contact@chaletdepaul.fr

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English : Chalet de Paul Soirée des Fiertés

L’événement Chalet de Paul Soirée des Fiertés Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze