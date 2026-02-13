Les concerts du Parc Vuillier Manyl et compagnie Chanson française d’ici et d’ailleurs Parc Vuillier Gimel-les-Cascades
Les concerts du Parc Vuillier Manyl et compagnie Chanson française d’ici et d’ailleurs Parc Vuillier Gimel-les-Cascades mardi 11 août 2026.
Gimel-les-Cascades
Les concerts du Parc Vuillier Manyl et compagnie Chanson française d’ici et d’ailleurs
Parc Vuillier D53 E Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Un air de trad’ et de pop-folk acoustique, des rythmes du monde.
Des mots qui parlent de nous.
Pour prendre le large et s’évader. Pour se ressourcer.
Pour rêver ou pour taper du pied. .
Parc Vuillier D53 E Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 20 47 84
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English : Les concerts du Parc Vuillier Manyl et compagnie Chanson française d’ici et d’ailleurs
L’événement Les concerts du Parc Vuillier Manyl et compagnie Chanson française d’ici et d’ailleurs Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze