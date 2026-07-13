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Balade Contée et costumée – Gimel-les-Cascades

mardi 11 août 2026 · Gimel-les-Cascades

Balade Contée et costumée – Gimel-les-Cascades

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
le bourg
Ville
19800 Gimel-les-Cascades
Département
Corrèze
Tarif

Gimel-les-Cascades

Balade Contée et costumée –

le bourg Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Balade contée par Alain Sentier à partir d’évènements historiques et animée par des bénévoles du Son et Lumière en costumes d’époque   .

le bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74  henriette.v19@gmail.com

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English : Balade Contée et costumée –

L’événement Balade Contée et costumée – Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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