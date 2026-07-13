Balade Contée et costumée – Gimel-les-Cascades
mardi 11 août 2026 · Gimel-les-Cascades
Informations pratiques
Gimel-les-Cascades
Balade Contée et costumée –
le bourg Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Balade contée par Alain Sentier à partir d’évènements historiques et animée par des bénévoles du Son et Lumière en costumes d’époque .
le bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74 henriette.v19@gmail.com
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English : Balade Contée et costumée –
L’événement Balade Contée et costumée – Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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