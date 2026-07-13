Informations pratiques

Gimel-les-Cascades

Balade Contée et costumée –

le bourg Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Balade contée par Alain Sentier à partir d’évènements historiques et animée par des bénévoles du Son et Lumière en costumes d’époque .

le bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74 henriette.v19@gmail.com

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English : Balade Contée et costumée –

L’événement Balade Contée et costumée – Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes