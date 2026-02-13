Pièce N’est pas Freud qui veut Gimel-les-Cascades
Pièce N’est pas Freud qui veut Gimel-les-Cascades vendredi 4 septembre 2026.
Gimel-les-Cascades
Pièce N’est pas Freud qui veut
Espace Culturel Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06
Les Gimel Comédies joueront une pièce écrite et mise en scéne par Patricia Bois qui dirige la troupe N’est pas Freud qui veut . Rires assurés. Sur réservation .
Espace Culturel Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 78 58 60
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English : Pièce N’est pas Freud qui veut
L’événement Pièce N’est pas Freud qui veut Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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