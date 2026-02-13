Gimel-les-Cascades

Pièce N’est pas Freud qui veut

Espace Culturel Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 14:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

Les Gimel Comédies joueront une pièce écrite et mise en scéne par Patricia Bois qui dirige la troupe N’est pas Freud qui veut . Rires assurés. Sur réservation .

Espace Culturel Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 78 58 60

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English : Pièce N’est pas Freud qui veut

L’événement Pièce N’est pas Freud qui veut Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze